"سجن أقل وتعويض أكبر".. ألفيش يلجأ إلى "الحل المرفوض" في كابوس الاعتداء الجنسي!

كم عامًا سيمكث خلف القضبان؟

تتواصل محاكمة نجم كرة القدم البرازيلي داني ألفيش في اتهامه بالاعتداء الجنسي على شابة داخل ملهى ليلي بمدينة برشلونة في ديسمبر 2022.

ومثل ألفيش أمام محكمة برشلونة، بعدما نفى في البداية أي علاقة له مع المرأة التي قال إنه لا يعرفها، قبل أن يتراجع ويدعي أنه دخل في علاقة معها بالتراضي.

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وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه "قبل بدء المحاكمة كانت هناك شكوك حول إمكانية توصل الأطراف إلى اتفاق لتسوية القضية، لكن يبدو أن الاتفاق غير مستبعد في الوقت الحالي".

وأضافت: "النجم البرازيلي رفض القبول بما بين 3 أو 4 سنوات في السجن، على أن يعوض الضحية بمبلغ أعلى بكثير مما طلبه مكتب المدعي العام (150 ألف يورو)، لكنه قد يقبل الآن".

وجرى إلقاء القبض على المدافع البرازيلي في يناير من العام الماضي في المدينة الكتالونية وهو محتجز في السجن الاحتياطي منذ ذلك الحين، بعد رفض المحكمة طلبات الإفراج عنه بكفالة.

ويطالب المدعي العام الإسباني بالحكم على ألفيش بالسجن 9 سنوات، مع دفع تعويضات بقيمة 150 ألف يورو للمرأة، بينما طالب محامو (المدعية) بالسجن 12 عامًا للاعب برشلونة السابق.