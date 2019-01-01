داني ألفيش معترفًا: عصيت جوارديولا من أجل ميسي

اعتراف صريح من أكثر لاعبي العالم حصولاً على ألقاب جماعية

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

اعترف أكثر لاعبي العالم حصولاً على الألقاب الجماعية داني ألفيش، بعصيان مدربه السابق في برشلونة بيب جوارديولا، بعدم تنفيذ تعليماته على أرض الملعب، وذلك لإرضاء البرغوث ليو ميسي.

وكان صاحب الـ36 عامًا جزءًا من الفريق الأسطوري للكتلان، الذي قاده الفيلسوف جوارديولا في الفترة بين عامي 2008 و2012، وحقق معه العديد من الجوائز غير المسبوقة في تاريخ البرسا.

منها ثلاثية 2009 (الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال)، قبل أن يُضيف إليهم في نفس العام كأسي السوبر الأوروبية والمحلية ومونديال الأندية، وحدث ذلك في أول عام لبيب في سُدة حكم "كامب نو".

ورغم الصرامة المعروفة عن جوارديولا، كمدرب لا يقبل أي تعديل على أفكاره لا من النقاد ولا من لاعبيه، إلا أن ألفيش نجح في كسر هذه القاعدة، بمخالفة تعليمات المدرب وتكتيكه، بالتمرير القصير على طريقة "التيكي تاكا" المعروف عن الفريق.

وعن هذه القصة، قال بطل كوبا أمريكا في حواره مع شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية "بيب كان يكره تمرير الكرة من الخلف إلى الجناح لأنها لا تعطي التقدم الذي يريده، لكني اعتدت على التمرير المباشر لميسي، وهذا كان يضايق بيب كثيرًا".

يا الله على هذا الجمال 😍 pic.twitter.com/kc2WGtGLH3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

وختم حديثه في هذه الجزئية "أخبرته إذا لم يلمس ليو الكرة كل دقيقتين، فهذا سيتسبب في عزله عنا، ومن الضروري أن يكون متصلاً معنا ليصنع الفارق، وقد وافق".

وجاءت تصريحات ألفيش في نفس المقابلة التي انتقد خلالها البرغوث، على خلفية تصريحاته العدائية تجاه البرازيل، معتبرًا الاتحاد الأمريكي الجنوبي يقوم بمسرحية هزلية، لمنح السيليساو لقب الكوبا، وهي التصريحات التي وصفها المدافع البرازيلي بالخطأ الكبير من زميل الأمس.