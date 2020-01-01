داني ألفيش: برشلونة كان مثل محمد علي في نهائي برلين

يستعيد ذكريات نهائي برلين

استرجع داني ألفيش، الظهير الأيمن السابق لبرشلونة، ذكرياته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 أمام يوفنتوس، ونعت البرسا بأنه كان مثل الملاكم "محمد علي".

وتمكن برشلونة بقيادة لويس إنريكي من الفوز على البيانكونيري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي ببرلين.

النادي الكتالوني حقق في نفس الموسم الثلاثية التاريخية للمرة الثانية في 10 سنوات، بعد تحقيقها مع بيب جوارديولا عام 2009.

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ألفيش في تصريحات صحفية قال "أتذكر كل شيء عن هذه المباراة، لم يمر الكثير من الوقت، أتذكر أنها كانت لحظة خاصة ولكنها أيضًا معقدة شخصيًا وجماعيًا".

"أعتقد الناس أننا لا يمكننا تحقيق الثلاثية مرة أخرى وشجعوا خصومنا على محاربتنا بقوة، كنا ندرك جيدًا أن الناس لا يؤمنون بقدرتنا على تحقيقها ثانيةً."

"هذا هو سر برشلونة في النهائيات: نحن مستعدون دائمًا!"

وتابع "كان الجو والروح لا يصدقان، كنا مركزين للغاية وأكثر ما أحبه في برشلونة أننا عند الوصول للمباراة النهائية نعرف أن الأسوا قد انتهى وحان وقت الاستمتاع وحينها ننسى إمكانيات الخصم".

"وأتم "كُنّا مثل محمد علي، نطير كالفراشة ونلدغ كالنحلة، أعتقد أننا كُنّا الفائزين المستحقين في المباراة النهائية واحتفلنا كثيرًا لتكرار إنجاز الثلاثية."