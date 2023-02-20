دانييل ألفيش للدفاع عن نفسه: هي التي اعتدت علي جنسيًا!

يبدو أن القضية الشهيرة ستأخذ منعطفًا جديدًا.

كشفت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي دانييل ألفيش قد أدلى بأقوال قد تقلب القضية الخاصة به والتي يتم اتهامه فيها بالتعدي على سيدة جنسيًا في ملهى ليلي في برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آرا"، والتي أكدت أن اللاعب السابق لبرشلونة قد ذكر في أقواله أن السيدة هي التي اعتدت عليه جنسيًا وليس العكس.

ويتم حبس ألفيش احتياطيًا على ذمة تلك القضية منذ شهر يناير الماضي، ولا تزال التحقيقات والمحاكمة جارية حيث لم تتم إدانة اللاعب بشكل كامل.

وكان ألفيش قد أدلى بعدة أقوال متضاربة من قبل بحسب ما ذكرت مصادر عديدة، ثم برر محاميه الأمر بإنه كان يريد إخفاء علاقته عن زوجته.

جدير بالذكر أن ألفيش كان قد عانى من عدة مشاكل بعد اتهامه بذلك الاتهام، حيث تم فسخ تعاقده مع ناديه المكسيكي بوماس.