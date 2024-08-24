اللاعب السعودي كان هدفًا قديمًا لمدير الذئاب

باتت صفقة انتقال سعود عبد الحميد من الهلال إلى روما الإيطالي، في مراحلها الأخيرة للإتمام، لينكشف معها أسرار جديدة من كواليس المفاوضات.

وينتظر عشاق الكرة في المملكة، رؤية سعود عبد الحميد كأول لاعب سعودي في تاريخ الدوري الإيطالي، بانتقاله إلى صفوف روما، وسط تقارير تؤكد أن قيمة انتقال اللاعب ستبلغ 2.5 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، كان له دور مؤثر في ضغط إدارة روما للحصول على خدمات الظهير السعودي، الذي يعرفه جيدًا خصوصًا أنه يلعب تحت قيادته في منتخب الصقور.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإيطالي دانييلي دي روسي مدرب روما، تواصل مع مواطنه مانشيني، أثناء فترة المفاوضات مع سعود، لمعرفة رأيه في اللاعب ومدى قدرته على التكيف مع الاحتراف في الكالتشيو.

ونقلت الصحيفة عن أحد مصادرها، أن "مانشيني ليس لديه علاقة بموضوع احتراف سعود عبد الحميد، إلا من الناحية الفنية عندما تواصل دي روسي واستفسر عن اللاعب، الذي كان هدفًا للفرنسي فلوران جيسولفي، المدير الرياضي لروما، منذ أن كان في نفس المنصب لنادي نيس خلال الموسم الماضي".

وكان اللاعب السعودي قد تلقى عروضًا رسمية من ستاد ريمس وتولوز الفرنسيين وأستون فيلا الإنجليزي وروما الإيطالي، كما تلقى عرضًا غير رسمي من نادي أولمبياكوس اليوناني، لكنه فضل في النهاية ارتداء قميص الذئاب، وهو ما استجابت له إدارة الهلال.