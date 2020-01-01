دانيلو: يوفنتوس لا يحقق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية

دانيلو شارك في هزيمة فريقه بالأمس أمام ليون في دوري أبطال أوروبا

اعترف دانيلو، لاعب يوفنتوس أن فريقه لا يحقق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الفريق عليه مواصلة القتال إذا أراد الفوز.

وخسر يوفنتوس من ليون، بهدف نظيف مساء أمس في ذهاب مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

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وقال دانيلو في تصريحات عقبت اللقاء: "لا أعتقد أننا كنا في حالة جيدة بما فيه الكفاية خلال الشوط الأول".

وواصل: "في مباراة الإياب يجب أن نلعب بالطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني، لعبنا بكثافة هجومية كبيرة وضغطنا عليهم".

وأضاف: "يجب أن نتحسن ونستمر في التدريبات، نحن نعلم أننا نحقق نتائج إيجابية، ولكي نفوز علينا أن نقاتل دائماً حتى النهاية".

ويمر البيانكونيري بمرحلة من تراجع الأداء خلال الفترة الماضية، وكان آخرها الخسارة من ليون في دوري الأبطال.

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ويستعد فريق السيدة العجوز لمواجهة إنتر، مساء الأحد القادم في قمة الجولة الـ 26 من السيري آ.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين يوفنتوس وليون، ستكون يوم 17 مارس القادم على ملعب أليانز ستديوم معقل السيدة العجوز.