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الدوري الإنجليزي الممتاز

دانيلو سعيد بتسجيل الهدف وساني يشيد بجوارديولا

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تعرف على تصريحات لاعبو مانشستر سيتي بعد الفوز أمام هدرسفيلد

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عبّر دانيلو، لاعب مانشستر سيتي، عن سعادته بالفوز على هدرسفيلد فيما كشف زميله ليروي ساني دور بيب جوارديولا.

مانشستر سيتي حقق الفوز بثلاثية نظيفة من توقيع دانيلو ورحيم سترلينج وليروي ساني في مباراة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال دانيلو في تصريحات عقب المباراة: "أهم شيء هو الفوز، ولكن تسجيل هدف أمراً رائعاً دون شك".

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وتابع: "حاولنا في بعض الاوقات تجربة عدد من الأمور ولكن لم ننجح فيها. في الشوط الثاني ضغطنا بصورة أفضل وأضفنا المزيد من الحدة في اللقاء".

من جانبه، أشاد ليروي ساني بالمدير الفني لمانشستر سيتي على إدارته للمباراة.

واختتم: "دائمًا من ينجح جوارديولا في تقديم الإضافة وتعديل الأوضاع. أعتقد الجميع شاهد التطور الحاصل للفريق في الشوط الثاني".

بهذا الانتصار يصل مانشستر سيتي إلى 56 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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