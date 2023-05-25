دانكلير يتهم الأهلي بالكذب .. والراقي ينتظر استئناف المحكمة الدولية!

المدافع البرازيلي يكشف عن الطريقة غير الجيدة التي تعاملت بها إدارة الأهلي معه

أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، ينتظر قرار المحكمة الدولية "كاس"، بشأن الاستئناف الذي تقدمت به في قضية المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، بعد الحكم الذي حصل عليه بمبلغ 6.75 مليون ريال سعودي، بعدما تم فسخ العقد من طرف واحد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الأهلي استند في الطعن المقدم على "إيميل" سابق تم إرساله إلى المدافع، من جانب إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، يتم إخباره فيه بعدم تفعيل بند التمديد لموسم جديد، وعليه البحث عن فريق آخر، وهو الأمر الذي تم إثباته عبر المراسلات الرسمية بين الطرفين.

ورد بيريرا على تلك الادعاءات قائلًا: "لا يمكن أن يوجد هذا البند في عقد مهمي، ولم أعود بسبب عدم الاحترام لي ولعائلتي، لأنني تركت زوجتي وهي على وشك إنجاب طفل، حتى أتمكن من اللعب مع الفريق ومساعدته، ولكن لم يتم وضعي في تشكيل الفريق".

وأضاف المدافع البرازيلي: "الإدارة كذبت وقالت إنني لم أكن مستعدًا، ولكن هذا غير صحيح وطبيب النادي يعلم هذا جيدًا، ولا أعرف لماذا فعلوا ذلك مع أنني فوّت ولادة إبني حتى أسعاد الفريق، ولم ألعب وكذبوا على الجماهير التي طالبت بلعبي، والمدرب لم يفعل ذلك، وقاموا برمي الأكاذيب عليّ حتى لا ينزعج المشجعين منهم".

واختتم بيريرا تصريحاته قائلًا: "هذه هي القصة الحقيقية، أملك محبة كبيرة لجماهير هذا النادي وأردت العودة إذا غادر المدرب سيبولدي، وكنت أرغب في مساعدة النادي، وحاولت في البداية التوصل إلى اتفاق مع الإدارة السابقة، ولكنهم لم يرغبوا في ذلك، ثم أرسلت إلى الإدارة الجديدة ولكنهم لم يردوا عليّ".