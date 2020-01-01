دافيد سيلفا يتعرض للإصابة ومهدد بالغياب عن مواجهة نابولي

نبأ تعيس للغاية

لم يستطع دافيد سيلفا التواجد في مباراة فريقه ريال سوسييداد أمام ديبورتيفو ألافيس بسبب الإصابة التي تُزيد أيضًا من فرص غيابه أمام نابولي في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يغيب عنها الدولي الإسباني، فلم يتواجد في مباراتي ألكمار وفياريال الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن يمتد غيابه لمدة أطول.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" فإن سيلفا أغلب الظن سيغيب عن مباراة نابولي المصيرية في الدوري الأوروبي، وذلك لشعوره بانزعاجات في الفخذ الأيسر.

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ومن المقرر أن يخضع سيلفا لاختبارات طبية مساء غد الإثنين من أجل الوقوف على مدى إمكانية سفره إلى إيطاليا مع قافلة سوسييداد يوم الأربعاء للعب مباراة الخميس.

يحتل سوسييداد المركز الثاني برصيد 8 نقاط بالتساوي مع ألكمار الهولندي مع تفوق الفريق الإسباني بفارق الأهداف، بينما يوجد نابولي في الصدارة برصيد 9 نقاط.

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صاحب الـ34 عامًا شارك هذا الموسم في 4 مباريات بالدوري الأوروبي، كما سجل بشكل عام هدف وحيد وصنع اثنين في 9 مشاركات بالليجا هذا الموسم.

يذكر أن سوسييداد يأتي ثانيًا أيضًا في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.