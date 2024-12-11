كشف عن المفاجأة الجديدة .. كريستيانو رونالدو يعلن سر رسالة جارناتشو ودي خيا المشفرة بشأنه

مفاجآت نجم النصر لا تتوقف

فك كريستيانو رونالدو شفرة الرسالة المشفرة التي نشرها زميليه السابقين، دافيد دي خيا وأليخاندرو جراناتشو، يوم أمس عبر إنستجرام، وذلك بالإعلان عن مفاجأته الجديد عبر حسابه على منصة إكس.

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جراناتشو ودي خيا كانا قد نشرا صورة لنجم النصر السعودي مع تعليق "ماذا سيحدث؟!"، وهو الأمر الذي أثار دهشة وحيرة المتابعين.

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رونالدو أوقف تلك الحيرة بالإعلان عبر منصة إكس عن مشروعه الجديد والخاص بمساعدة الرياضيين على التعافي بشكل أسرع وأفضل، وقد أطلق عليه اسم AVA.

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صاحب الـ39 عامًا كتب عبر إكس "اليوم هو يوم الكشف عن أن تلك الـA هي AVA. المشروع الجديد الذي أضع به كل خبراتي كرياضي لمساعدة الآخرين لتحسين عملية تعافيهم وتحسين مستوى أدائهم. المنتجات ستأخذك إلى مستوى آخر".

ونشر رونالدو ضمن التغريدة مقطع فيديو إعلاني للمشروع وكذلك رابط للموقع الخاص به والذي يُظهر عديد الأدوات التي تساعد على التعافي وتحسين الأداء الرياضي.

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جدير بالذكر أن دي خيا البالغ من العمر 34 سنة، تزامل هو الآخر مع رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد، في الفترة من أغسطس 2021 إلى نوفمبر 2022؛ قبل أن يفسخ الأسطورة البرتغالية عقده بـ"التراضي"، ليعقبه رحيل الحارس الإسباني في صيف 2023.