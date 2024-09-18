بعد سباعية مانشستر يونايتد.. مدرب بارنسلي يهدد بـ"ضرب" لاعبيه!

ماذا قال المدرب الغاضب؟

هدد داريل كلارك مدرب بارنسلي بضرب لاعبيه، بعد خروجهم المروّع من كأس كاراباو أمام مانشستر يونايتد، بالخسارة (7-0) في الدور الثالث من المسابقة.

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كان بارنسلي متأخرًا بفارق 3 أهداف في الشوط الأول، لكنه استسلم مع استمرار الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بهزيمة ثقيلة.

وقال كلارك، في تصريحات لـ"سكاي سبورتس": "إنهم فريق عالي الجودة، لكني أشعر بخيبة أمل كبيرة من أدائنا، لم ننصف أنفسنا، كان هذا خوفي من المجيء إلى هنا".

وأضاف: "الكثير من لاعبي الفريق كانوا في عطلة الليلة، ربما يخرج لاعب واحد من القائمة السيئة، مايل دي جيفيني قدم أداء جيدًا".

وواصل: "إنها دعوة للاعبين، من أجل الاستيقاظ، وفهم ما يتطلّبه الأمر كي تصبح لاعبًا كبيرًا".

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وختم: "إذا سمعت أحد لاعبي فريقي يخبرني بأن مستوى لاعبي البريميرليج (متواضع)، فسوف أصفعه، لأنهم على بعد أميال، كنا على بعد أميال منهم".