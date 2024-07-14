"داروين نونيز متهم بإصابة دونالد ترامب" .. ولويس سواريز ينقذ أوروجواي مرتين ضد كندا

سواريز يتألق في مواجهة كندا وأوروجواي

قاد داروين نونيز وزميله لويس سواريز منتخب بلادهما أوروجواي لتحقيق المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا، بعد التفوق على منتخب كندا بركلات الترجيح.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح التي حسمها منتخب أوروجواي لصالحه ليحصل على المركز الثالث.

ونلقي الضوء على ما قدمه داروين نونيز نجم ليفربول ولويس سواريز مهاجم إنتر ميامي الأمريكي في مواجهة كندا..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

داورين نونيز أصاب ترامب!

ظهر داروين نونيز بمستوى باهت خلال الشوط الأول، حيث يبدو أن أحداث مباراة كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا، مازالت تؤثر عليه نفسيًا.

نونيز غاب عنه التركيز في مواجهة كندا، حيث لم يسدد سوى كرة واحدة فقط جاءت خارج المرمى، وقدم 5 مراوغات منهم واحدة فقط صحيحة، وقدم تمريرة مفتاحية واحدة، ومرر الكرة 6 مرات منهم 3 تمريرات بشكل صحيح.

وقام عدد من الجماهير بالسخرية من إهدار نونيز للفرص السهلة، حيث قال أحد الحسابات: "نجا دونالد ترامب من محاولة اغتيال، يُشاع أن مطلق النار هو داروين نونيز".

جاء ذلك بعدما تعرض ترامب المرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، لمحاولة اغتيار بإطلاق النار عليه، حيث أصيب في أذنه.

لويس سواريز يُنقذ أوروجواي مرتين

ومع بداية الشوط الثاني، قام المدرب مارسيلو بيلسا بالدفع بلويس سواريز بدلًا من داروين نونيز الذي لم يقدم المستوى المطلوب منه.

وشكل سواريز بالفعل خطورة كبيرة على مرمى كندا، حيث سدد الكرة 3 مرات جميعها على المرمى، وأهدر فرصة محققة للتهديف.

ونجح سواريز في تسجيل الهدف القاتل في الدقيقة 90+2، بعد أن كانت النتيجة هي تقدم كندا بهدفين مقابل هدف واحد، ليتعادل المنتخبين.

واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث نجح لويس سواريز في تسجيل الركلة الترجيحية الخامسة، ليقود أوروجواي لتحقيق المركز الثالث في كوبا أمريكا 2024.

وحصل لويس على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد المستوى المذهل الذي قدمه في الشوط الثاني، ودوره الكبير في تحويل النتيجة لصالح منتخب بلاده.

وقام لاعبو منتخب أوروجواي بحمل سواريز والاحتفال به، لأنه يلعب مباراته الأخيرة في بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده.