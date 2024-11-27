عين على الحكم | مشاجرة وهدف ضائع .. داروين نونيز بطل حالتين جدلتين في موقعة ليفربول وريال مدريد

الحكم الفرنسي يحسم يظهر العين الحمراء

كان الأوروجواياني داروين نونيز، لاعب ريال مدريد، بطلًا لحالتين جدلتين خلال مواجهة فريقه أمام ريال مدريد، بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد على ملعب "آنفيلد"، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ففي الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، دخل داروين نونيز في شجار مع راؤول أسينسيو، داخل منطقة الجزاء ووصل الأمر إلى اشتباك واضح بالأيدي، ليسقط مهاجم ليفربول في منطقة الجزاء مطالبًا بمعاقبة لاعب ريال مدريد.

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إلا أن الحكم الفرنسي فرونسوا ليتيزكي، رفض ادعاء نونيز وقرر إعطاء كلا اللاعبين كارت أصفر لسوء السلوك، واستمر اللعب دون احتساب خطأ مؤثر على سير أو نتيجة اللقاء.

وقبل تلك اللعبة وتحديدًا في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، سدد داروين نونيز تصويبة أرضية قوية أنقذها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، قبل أن يلحق بها المدافع راؤول أسينسيو ويحاول إبعادها عن المرمى، إلا أن الكرة اصطدمت بقدمه وكادت تذهب إلى شباك الريال لولا أن لحق بها أسينسيو وأبعدها إلى خارج الملعب.

وطالب لاعبو ليفربول باحتساب الكرة هدف، زاعمين أن الكرة تجاوزت خط المرمى، إلا أن الحكم الفرنسي مستعينًا بتقنية الخط، رفض هذه المطالبات وأمر باستمرار اللعب.

ويخوض ريال مدريد المباراة في ظروف صعبة، حيث يغيب عنه كل من فينيسيوس جونيور وديفيد ألابا وأوريلين تشواميني ورودريجو، بينما يغيب الثنائي داني كارباخال وإيدير ميليتاو لنهاية الموسم، بسبب إصابتهما في الرباط الصليبي الأمامي.