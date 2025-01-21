"لن أتردد في بيعه بهذا الرقم".. أسطورة ليفربول يوجه رسالة إلى الهلال بخصوص داروين نونيز

يعتبره من العناصر الهامة للريدز

أبدى ديتمار هامان أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، رأيه في الأنباء التي ربطت لاعبه داروين نونيز بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صاحب الـ25 سنة الذي وقع للريدز في صيف عام 2022 من بنفيكا في حقبة المدرب يورجن كلوب، ظهرت العديد من الأنباء حول اهتمام الهلال السعودي بضمه لتدعيم هجوم الفريق في ميركاتو شهر يناير.

هامان قال عن هذه الأنباء في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو":"داروين نونيز لاعب كرة قدم حديث يستطيع قيادة الخط الأمامي بمفرده ويتمتع بحضور هائل، ولا أستبعد تسجيله 25 هدفًا في الموسم بقميص فريق آخر، لكني لن أتفاجأ لو لم يخسر ليفربول من صفقة بيعه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"المشكلة هي متى يقوم النادي ببيعه، بالنسبة لي لن أقوم بالتخلي عنه الآن، لأن الفريق يشارك في جميع المسابقات الأربع، ويمكن الاعتماد عليه في 30 مباراة في الأشهر الأربعة المقبلة، لأن الفريق بحاجة إلى قوة في العمق، لأنه يمكنه لعب دورًا هامًا للغاية والتعاقد مع بديل له سيكلف الكثير".

وواصل حديثه:"ولكن لو جاء أحد الأندية السعودية بعرض قيمته 100 مليون جنيه استرليني فيجب قبوله فورًا ولن أتردد في بيعه".

GOAL

يذكر أن نونيز شارك في 27 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، وسجل 6 أهداف وصنع 4، تزامنًا مع تقلص دوره بتشكيل المدرب آرني سلوت الذي يضعه بشكل متكرر على دكة البدلاء، في ظل الاعتماد على الثلاثي كودي جاكبو ومحمد صلاح ولويس دياز.