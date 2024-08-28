عقوبة قاسية .. داروين نونيز يدفع ثمن تهوره في كوبا أمريكا غاليًا

هل يُحرم ليفربول من خدمات مُهاجمه؟

دفع داروين نونيز، لاعب ليفربول ومنتخب أوروجواي، ثمن تهوره غاليًا خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 5 مباريات على داروين نونيز، بعد تورطه في أحداث شغب خلال مباراة أوروجواي وكولومبيا بنصف نهائي كوبا أمريكا.

وظهر نوينز وهو يعتدي على بعض المشجعين من جماهير كولومبيا، عقب خسارة منتخب بلاده بهدف دون رد، ووداع كوبا أمريكا التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وفاز بلقبها منتخب الأرجنتين.

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وأصدر "كونميبول"، بيانًا أكد خلاله أن نونيز معاقب بالغياب عن المباريات الخمس المقبلة لمنتخب أوروجواي مع 12 شخصًا آخرين، علمًا بأن منتخب بلاده مقبل على مرحلة حاسمة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

وأشار البيان، إلى أن قرار الإيقاف لا ينطبق على مباريات الأندية، مما يعني أن مهاجم الريدز مخول له المشاركة في مباريات فريقه ليفربول خلال الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أن نونيز كان قد توجه لمدرجات جماهير كولومبيا وتجاوز سياج الملعب واشتبك مع عدد من الأشخاص، قبل أن يتم تقييده بالقوة، حيث يزعم أنه كان يتدخل للدفاع عن عائلته عندما بدأ الشجار الجماعي بين المشجعين.