خيمينيز: لم نحسم التأهل ويوفنتوس قادر على قلب الطاولة

المدافع الأوروجوياني يعتقد أن الأمور لازالت مفتوحة ويوفنتوس يمتلك الأمل لبلوغ دور الثمانية



لازال يعتقد المدافع الأوروجوياني خوزيه ماريا خيمينيز، أن أتلتيكو مدريد لم يضمن التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو نجح في الفوز على ضيفه يوفنتوس بثنائية نظيفة، في ذهاب دور الـ16 من البطولة مساء الأربعاء.

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خيمينيز كان أحد نجوم المباراة، حيث سجل الهدف الأول لفريقه، قبل أن يضيف مواطنه دييجو جودين الهدف الثاني.

وقال خيمينيز بعد الفوز:"مباراة هامة بالنسبة لنا وكنا نراهن على الفوز، حاولنا أن لا نفقد التركيز وهذا أمر مهم".

وأضاف:"يوفنتوس فريق قوي من الناحية الدفاعية والهجومية، علمنا أنها مباراة تحسمها التفاصيل الصغيرة".

وعن التأهل:"الأمور لازالت مفتوحة وسنذهب إلى تورينو لنبحث عن تسجيل أي هدف لضمان الصعود".

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التسجيل كلاعب مدافع:"من الطبيعي أن التسجيل وظيفة المهاجمين، ولكني سعيد بهذا الهدف الثمين لمساعدة الفريق".

مباراة العودة:"يوفنتوس أحد أفضل الفرق في أوروبا ويمكنه قلب الطاولة ولكن سنبذل أقصى ما عندنا لتجنب هذا السيناريو".

يذكر أن مباراة العودة ستقام على ملعب يوفنتوس في 12 مارس القادم، ويحتاج خلالها الفريق الإيطالي للفوز بفارق 3 أهداف للصعود إلى ربع النهائي.