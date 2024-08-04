خير وداع .. توني كروس يتفوق على نجم ليفركوزن بعد الاعتزال!

خير وداع للنجم الألماني بعد الاعتزال...

حصل توني كروس، لاعب ريال مدريد، الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضي، على جائزة أفضل لاعب في ألمانيا، عن موسم 2023-2024، متفوقًا على نجم باير ليفركوزن.

وكان كروس، قد أعلن نهاية مشواره في عالم الساحرة المستديرة وهو في سن الـ 34 عامًا، عقب نهاية بطولة يورو 2024، والتي شارك فيها مع منتخب بلاده، وودعها من ربع النهائي أمام إسبانيا.

وأعلنت اليوم رابطة الصحفيين في ألمانيا، عن فوز كروس بجائزة أفضل لاعب ألماني، في عام 2024، بعد حصوله على 285 صوتًا، متفوقًا على فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن، والذي حصل على 246 صوتًا.

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ومن جانبه تحدث كروس، لوسائل الإعلام بعد حصوله على الجائزة وقال: "ستكون آخر مرة أحصل فيها على تلك الجائزة، ولكنها خير دليل على ما قدمته الموسم الماضي، الجائزة لا يحصل عليها لاعب قرر إنهاء مسيرته، بل تقديرًا لما قدمه في الموسم".

وفي سياق متصل، حصل تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي باير ليفركوزن، على جائزة أفضل مدرب في ألمانيا، بعد إنجازه التاريخي مع فريقه، وحصوله على لقب الدوري للمرة الأولى، ودون أي خسارة بالإضافة إلى لقب كأس ألمانيا.