خيتافي ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

خيتافي 1 × 0 ريال مدريد

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90+8' حكم المباراة يطلق صافرته بفوز خيتافي على ريال مدريد بهدف دون رد.

90+5' خيتافي يتحكم في الكرة أكثر خلال الدقائق الماضية، وذلك في سبيله لحرمان ريال مدريد من خلق خطورة على مرماه في الوقت بدل الضائع.

90' حكم المباراة يحتسب سبع دقائق كوقت بدل من الضائع في شوط المباراة الثاني.

90' سوريا في الموعد، إيسكو قابل كرة عرضية نفذها لوكا مودريتش من ضربة حرة مباشرة على الجانب الأيمن، وسدد كرة بضربة رأس تصدى لها حارس خيتافي.

85' المباراة تدخل المنعطف الأخير، وخيتافي يسعى بكل قوته للحفاظ على النتيجة، ومحاولة خطف هدف يضمن له حصد الثلاث نقاط.

80' ريال مدريد يحاول رفع النسق في الدقائق القليلة الماضية، في محاولة بائسة لتسجيل هدف التعادل.

76' يا رباااااااااااااااه، دافيد سوريا يتصدى لتسديدة قوية ومذهلة من كاسيميرو، أبعدها ببراعة إلى ركلة ركنية.

75' كافة محاولات ريال مدريد تصطدم بجدار دفاعي قوي من خيتافي، تمنع وصول أي بوادر خطورة على المرمى.

70' ريال مدريد يعاني، ولا يوجد أي تهديد حقيقي لمرمى خيتافي وحارسه دافيد سوريا طوال شوط المباراة الثاني.

65' لا توجد أي حلول من ريال مدريد منذ بداية الشوط الثاني، والمباراة تهرب ببطء من النادي الملكي ولاعبيه.

60' ريال مدريد يعاني بشدة من سوء التحركات والتمركز، ولا يملك القدرة حاليًا على خلق خطورة على مرمى خيتافي المتماسك دفاعيًا.

55' بطء شديد من ريال مدريد على مستوى التحضير للهجمة، وهو ما يساعد لاعبي خيتافي على التمركز بشكل صحيح ومنع أي خطورة على مرماهم.

50' بداية بطيئة لشوط المباراة الثاني من الفريقين واللعب ينحصر في وسط الملعب، مع سيطرة نسبية من جانب ريال مدريد.

46' بداية شوط المباراة الثاني، وريال مدريد أجرى تغييرين بين الشوطين، بخروج فيرلاند ميندي وماركو أسينسيو، ودخول مارسيلو وإيدين هازارد.

45+2' نهاية الشوط الأول بتقدم خيتافي على ريال مدريد بهدف دون رد.

45+1' أووووووووووووووووووووووووووووووو، ميليتاو ينقذ مرمى ريال مدريد من هجمة خاطفة من خيتافي، الكرة وصلت داخل المنطقة إلى ألينيا الذي سدد كرة قوية، لكن ميليتاو تدخل وحول الكرة إلى ركنية.

45' حكم المباراة يقرر احتساب دقيقتين كوقت بدل من الضائع في شوط المباراة الأول.

40' الشوط الأول يدخل المنعطف الأخير، ولا يزال خيتافي صامدًا وسط تراجع من ريال مدريد على مستوى السيطرة على الكرة.

35' لا جديد على مستوى النتيجة حتى الآن، والتي تشير إلى تقدم خيتافي بهدف دون رد، وسط اكتساب أصحاب الأرض للثقة والسيطرة على الكرة في الدقائق الماضية.

30' دفاع كامل من خيتافي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي تشكل خطورة على ريال مدريد الذي يضغط بكامل خطوطه من أجل محاولة تسجيل هدف التعادل.

25' ريال مدريد يسيطر على الكرة بشكل كامل، لكن هناك حالة من الهدوء النسبي على الأداء، وغياب الخطورة على مرمى أصحاب الأرض.

20' طوفان هجومي من ريال مدريد في الدقائق الماضية بحثًا عن هدف التعادل، وسط صلابة دفاعية من خيتافي الصامد حتى الآن.

18' يا ربااااااااااااااااااااااااه، الحظ يقف في وجه ريال مدريد الذي انتفض بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، تسديدة لوكا مودريتش المذهلة ترتطم في العارضة.

15' ماذا يفعل دفاع ريال مدريد؟ دافيد ألابا هو الآخر يرتكب خطأ دفاحًا، لكن ماكسيموفيتش لم يتمكن من الاستفادة، وسط غضب عارم من أنشيلوتي على مقاعد البدلاء.

9' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، خيتافي يسجل الهدف الأول عن طريق إنيس أونال، بعد خطأ فادح من ميليتاو، المدافع البرازيلي استلم الكرة وحاول مراوغة مهاجم خيتافي، الذي خطف الكرة ووضعها بسهولة في شباك كورتوا.

5' بداية هادئة للمباراة، واللعب ينحصر حتى الآن في وسط الملعب، والحذر يغلب على الفريقين، وإن كانت السيطرة على الكرة أكثر لصالح ريال مدريد.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

رودريجو - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

تشكيل خيتافي:

التشكيل | 5-3-2

دافيد سوريا

داميان سواريز - إيريك كاباكو - ستيفان ميتروفيتش - خورخي كوينكا - ماتياس أوليفيرا

كارليس ألينيا - نيمانيا ماكسيموفيتش - ماورو أرامباري

إنيس أونال - ساندرو راميريز

¡Con este once saltaremos al césped del Coliseum en el primer partido del año para recibir al @realmadrid! 👏🥳#VamosGeta#GetafeRealMadrid pic.twitter.com/5WqHFM3Pu7 — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 2, 2022

ويحتل خيتافي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، ويبتعد بفارق الأهداف فقط عن مراكز صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

في المقابل، فإن خيتافي، الذي لم يخسر في آخر خمس مباريات، يطمح في تعزيز هذه السلسلة، ومحاولة خطف الانتصار من ريال مدريد، من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية الوصيف، والفوز على خيتافي سيجعل ريال مدريد يبتعد أكثر في الصدارة.

ريال مدريد يدخل المباراة بهدف تعزيز صدارته للدوري الإسباني، والابتعاد أكثر عن إشبيلية أقرب منافسيه، لذلك يضع الفوز على خيتافي هدفًا أساسيًا لتحقيق هذه الغاية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة خيتافي ضد ريال مدريد والتي تقام على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإسباني.