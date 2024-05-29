"خيب آمالي" .. ستيفن جيرارد يُعلق على رحيل جوردان هندرسون عن الاتفاق

اللاعب رحل بعد وصوله بـ6 أشهر فقط

خرج ستيفن جيرارد المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي عن صمته بشأن رحيل مواطنه جوردان هندرسون عن النادي السعودي خلال يناير الماضي وبعد 6 أشهر فقط من انضمامه له.

قائد ليفربول السابق انضم لكوكبة نجوم دوري روشن السعودي لكنه طلب المغادرة في سوق الانتقالات الشتوي، وقد فسخ عقده بالتراضي وقدم تضحية مالية هائلة لينضم إلى أياكس أمستردام، مفسرًا قراره بعدم الانسجام مع الأجواء السعودية ورغبته العودة إلى أوروبا للحفاظ على فرصه باللعب مع منتخب بلاده في يورو 2024.

جيرارد اعترف أنه حاول إقناع هندرسون بالبقاء لكن دون الكثير من الضغط حتى لا يتحمل مسؤولية القرار فيما بعد، مشيرًا إلى أنه يحترم اللاعب الإنجليزي لكنه في نفس الوقت شعر بخيبة أمل كبيرة من قراره.

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وأضاف لصحيفة تيليجراف "احترمت قراره لأني أحبه كرجل وكلاعب وليس لدي أي شيء تجاهه سوى الاحترام الكبير. لقد أحبطت بالفعل من قراره، خسارة القائد في منتصف الموسم ليس بالأمر المثالي لأي مدرب".

تابع "مع هذا، فحين لا يشعر اللاعب بالاستقرار أو يكون لديه شأن عائلي أو تسنح له فرصة أخرى أو تختلف أهدافه، فهنا ليس علينا سوى احترام وتفهم قراره، وقد فعلت هذا بالفعل لكني بالطبع كانت خائب الأمل من قراره".

أتم "حاولت إقناعه بالبقاء لكني لم أضغط كثيرًا لأنه كان قراره وعليه اتخاذه بنفسه، قمت بنصحه باتخاذ القرار المناسب لعائلته".