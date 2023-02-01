حسرة لتشيلسي ونصف خيبة لليفربول.. الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل الدوري الإنجليزي

نصف خيبة لليفربول وبهجة ينتظرها المدفعجية منذ سنوات

مع نهاية سوق الانتقالات الشتوية واقتراب الدوري الإنجليزي من الوصول لأمتاره الأخيرة بدأت التكهنات عن البطل ومراكز الصعود حد الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

لعبت معظم الفرق 20 مباراة من أصل 38 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريمييرليج". ويتصدر أرسنال الترتيب العام برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي لعب مباراة أكثر.

ويبتعد ليفربول وتشيلسي عن المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بحلولهما في المركز التاسع والعاشر برصيد 29 نقطة.

وتنبأ الذكاء الاصطناعي لإحدى شركات المراهنات بترتيب الدوري ومن سيتوج ويتأهل لدوري الأبطال ومن سيهبط.

البشرى السارة لجمهور أرسنال هي التنبؤ بفوزهم بلقب الدوري الغائب عنهم منذ موسم 2003-04 أو ما يسمى بدوري اللاهزيمة الذي يتفاخر به مشجعو المدفعجية بتتويجهم دون خسارة.

لكن النبأ السيئ للمدفعجية ما قاله المتحدث باسم الشركة بإن حاسوبهم العملاق قد تنبأ سابقًا بأن آرسنال سيُنهي موسمه خلف السيتي.

الكمبيوتر العملاق يتوقع أن يحتل حامل اللقب مانشستر سيتي المركز الثالث ويتأهل لدوري الأبطال رفقة جاره مانشستر يونايتد ونيوكاسل الذي سيحتل المركز الرابع بعد موسم يسير فيه بخطى ثابتة.

بحسب التوقعات سيختم ليفربول موسمه غير الجيد بالمركز الخامس ويتأهل للدوري الأوروبي. أما تشيلسي الذي دعم صفوفه بصفقات بلغت قيمتها 289 مليون جنيه استرليني فسيُنهي في المركز السابع.

ويتوقع الحاسوب أن يهبط كل من ساوثهامبتون وإيفرتون وبورنموث وهم يحتلون مراكز الهبوط حاليًا بالفعل.