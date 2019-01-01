خيبة الأمل تسيطر على مدرب توتنهام بعد هزيمته أمام ليفربول

المدرب الأرجنتيني يحلل أسباب السقوط في "أنفيلد روود"

تحفظ المدير الفني لتوتنهام ماوريسيو بوتشيتينو في حديثه عن ركلة الجزاء، التي تسببت في هزيمة فريقه أمام ليفربول في قمة مواجهات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار الحكم باحتساب ركلة جزاء لأصحاب "أنفيلد روود" بعد سقوط ساديو ماني في كرة مشتركه مع ظهير باريس سان جيرمان السابق سيرجي أورييه داخل منطقة الجزاء، ليسجل محمد صلاح هدف فوز الريدز على الديوك بنتيجة 2-1.

وقال المدرب الأرجنتيني في حديثه مع شبكة (بي بي سي) بعد المباراة "أعتقد أننا حاولنا إدراك التعادل في آخر 10 أو 15 دقيقة، وأتيحت لنا فرص للتسجيل، لكن الأمر بدا وكأنه مستحيلاً".

وعن ركلة الجزاء "ليس لدي شكاوى حول ركلة الجزاء، ويمكنك الحكم عليها بعد مشاهدتها"، مضيفًا بشأن تألق الحارس باولو جازانيجا الذي استبسل في الدفاع عن مرماه "أنقذ بعض الفرص بشكل جيد، لكنه من المؤكد كان محبطًا، ونحن جميعًا نشعر بخيبة أمل لأننا خسرنا".

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بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده لـ28 نقطة، منفردًا بالصدارة بفارق ست نقاط كاملة عن وصيفه مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد الفريق اللندني عند 12 نقطة وفي المركز الحادي عشر.