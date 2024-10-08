"الأمر أكثر تعقيدًا من الخيانة".. واندا تكشف تفاصيل انفصالها عن إيكاردي!

ماذا قالت؟

كشفت واندا نارا تفاصيل انفصالها عن الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب جالطة سراي التركي، بعد قصة حب كبيرة.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت ان انفصال واندا عن إيكاردي يرجع إلى إقدام اللاعب على "خيانة زوجته".

وقالت واندا، في تصريحات نقلتها موندو ديبورتيفو: "المسألة أكثر تعقيدًا من الخيانة، لقد اختلط الأمر عندي بين صحتي وأبنائي الأكبر سنًا، الأمر يختلف تمامًا عندما يكون الأطفال أصغر سنًا، لأنني كنت دائمًا أحاول إخفاء كل شيء".

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وأضافت: "عندما يصل الأطفال إلى سن معينة، فإنهم يحتاجون إلى استقرار عاطفي وأصدقاء ومدرسة وعائلة قريبة، بينما ينتقل ماورو إلى نادٍ جديد، وفجأة تجدين نفسك دون أطباء أو مدارس أو أصدقاء".

وأوضحت: "أعتقد أن مرضي كان السبب في تفكيري بهذه الطريقة، ربما بسبب المرض وأشياء أخرى، لم أشعر بأن لدي نفس القوة لأقول حسنًا، سأستمر في كل شيء بمفردي".

بالإضافة إلى ذلك، اعترفت بأنها افتقدت عملها كثيرًا: "أريد أيضًا أن أفعل ما أحبه، وهو ما أجلته لسنوات عديدة، أحب العمل في التلفزيون والموسيقى، ولدي شركة مكياج أحبها، وأريد أن أعتني بأموري وأقضي وقتًا أطول مع أختي.. أشياء بدأت أفعلها للتو".