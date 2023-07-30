خيانة لمحمد صلاح؟ صراع مرتقب على شارة قيادة ليفربول عقب رحيل هيندرسون

من قائد ليفربول الجديد؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يتجنب الإعلان عن قائد الفريق الجديد بعد رحيل جوردان هندرسون، قائد الفريق السابق.

وعقد كلوب وفان ديك، مؤتمرًا صحفيًا بالأمس للحديث عن مباراة ليفربول الودية ضد ليستر سيتي المقرر خوضها في سنغافورة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ورغم تواجد فان ديك، إلى جانب كلوب ويعتبر النجم الهولندي هو الخليفة الطبيعي لهذا الدور إلا أن مدرب الريدز رفض الإعلان عن قائد الفريق بالفترة القادمة.

وقال كلوب، أن فيرجيل سيبدأ المباراة غدًا وإذا لم يحدث شيء له في التدريب اليوم سيكون قائد ليفربول بالمباراة، ورفض التعليق على سؤال إذا كان اختيار فان ديك، كقائدًا أمام ليستر سيكون قرار نهائي أم لا.

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وشدد مدرب ليفربول: "أعرف بالفعل قراري والشيء الوحيد هو أنني يجب أن أخبر اللاعبين أولاً قبل أن أتحدث علنًا عن ذلك".

وتابع: "لم أكن أتوقع هذا الوضع قبل بضعة أسابيع لأكون صادقًا يجب أن أفكر في الأمر كل هذا حدث بسرعة كبيرة، لدينا قواعد سهلة كان فان ديك في المركز الثالث العام الماضي".

وعلق فان ديك على الأمر قائلًا: "لقد كنت أقود الفريق عدة مرات وهذا لحظة فخر بالنسبة لي دائمًا سنرى ما سيحدث بالمستقبل لكن سيكون شرفًا كبيرًا أن أكون قائد الفريق".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لدينا الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم تحمل هذه المسؤولية لذلك أنا واثق من أن ذلك سيحدث".

جدير بالذكر أن النجم المصري محمد صلاح، يحتل المركز الثالث في قائمة لاعبي ليفربول لحمل شارة القيادة خلف الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد.