خيانة للعهد .. ريال مدريد يتعاقد مع ستة لاعبين من أتلتيكو!

حملة جديدة لخطف المواهب الإسبانية

يواصل نادي ريال مدريد خطف أهم وأفضل المواهب داخل إسبانيا وخارجها، وهذه المرة مع الغريم التقليدي أتلتيكو مدريد وبعض نجومه الشباب.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن الحملة المذهلة التي قام بها النادي الإسباني مؤخرًا، بالتعاقد مع 10 لاعبين من خيتافي و6 من ليجانيس و4 من رايو ألكوبينداس.

وأشارت إلى أن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استقطب ريال ما يصل إلى 6 لاعبين من أكاديمية أتلتيكو مدريد، وكان اللاعب الأبرز على الإطلاق هو أرييل نكوجي، المدافع الإسباني الدولي الذي تدرب بشباب أتليتكو.

وانضم له لاعب الوسط كوركوفا من الفريق الثاني بالنادي، حيث حاولت الإدارة الحفاظ عليه حتى اللحظات الأخيرة ولكن ريال مدريد نجح في إقناعه.

وتمكن ريال كذلك من الظفر بخدمات الأخوين ألاميدا، ناتشو وجايمي، حيث وافق كل منهما على الانتقال إلى العملاق المدريدي بالإضافة للثنائي نواث بيريز وإينيجو فريسكو.

يذكر أن ريال مدريد سبق أن قام باتفاقية "عدم اعتداء" مع أتلتيكو بعدم خطف المواهب والصفقات، ولكن يبدو أن هذه الاتفاقية لم يعد لها معنى في الوقت الحالي.