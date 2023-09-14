خيانة بين رفاق رياض محرز .. أزمة تنفجر في منتخب الجزائر

ماذا حدث داخل منتخب الجزائر؟

يبدو أن منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني جمال بلماضي، يُعيش أزمة حقيقية، في الفترة الحالية؛ على الرغم من فوزه الرائع على السنغال.

منتخب الجزائر فاز (1-0) على السنغال، مساء يوم الثلاثاء الماضي، في المباراة الدولية الودية، التي جمعتهما على ملعب "عبدولاي واد ديامنياديو" بالعاصمة دكار.

وبعد العودة إلى الأراضي الجزائرية عقب الفوز على السنغال.. فجّر بلماضي، مفاجأة مدوية، عن وجود "خائن" داخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، يقوم بتسريب تشكيل المباريات.

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وقال المدير الفني البالغ من العمر 47 سنة، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق الجزائرية": "ما يحدث أمر خطير.. يوم المباراة هناك من هو متعود على تسريب التشكيل، وقام بفعلته وهو فرحان بذلك".

وأضاف جمال بلماضي: "تشكيلة المنتخب الأساسية، معلومة مهمة وحساسة، سبق وأن حدثت أمور كهذه في مباريات مصيرية”، واصفًا من يقوم بذلك بـ"الشخص الخبيث"، الذي يخون وطنه.

ويقود رياض محرز، ساحر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، الجيل الحالي لمنتخب الجزائر؛ والذي توّج مع أغلبهم، بلقب كأس أمم إفريقيا.