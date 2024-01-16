الجميع يخون تشافي عدا شخص واحد في برشلونة.. وديكو يرشح بديله!

غرفة الملابس ومجلس الإدارة يتركونه وحيدا!

ذكر تقرير صحفي إسباني أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة "يشعر بالخيانة" داخل النادي الكتالوني، وذلك في أعقاب السقوط أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وحسب برنامج "إل شرينجيتو" الإسباني، فإن تشافي يعتقد أن غرفة الملابس ومجلس الإدارة لا يقفون إلى جانبه ويتركونه بمفرده دون دعم.

وأضاف: "خوان لابورتا رئيس برشلونة هو الشخص الوحيد في الإدارة الذي يساند ويدافع عن بقاء تشافي على رأس المشروع، بينما يرغب المدير الرياضي ديكو في أن تسند المهمة لرافا ماركيز مدرب فريق الرديف الحالي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يأتي ذلك على عكس تصريحات ديكو نفسه عقب الكلاسيكو، حين صرح بأن "الحديث عن مستقبل تشافي غير منطقي"، لافتا إلى أن الهزيمة قاسية لكن "لن يترتب عليها أي شيء".