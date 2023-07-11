خيانة تركية .. تفاصيل صادمة لخسارة ديكو لسباق ضم أردا جولر!

تفاصيل صغيرة حرمت ديكو من إتمام صفقة ضم أردا جولر إلى برشلونة..

خسر نادي برشلونة الإسباني صراع التعاقد مع النجم التركي الشاب أردا جولر في الدقائق الأخيرة لصالح غريمه ريال مدريد، في سيناريو لم يتوقعه أحد داخل النادي الكتالوني.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن تفاصيل صادمة في خسارة برشلونة لصفقة التعاقد مع جولر قادمًا من فنربخشه التركي، رغم الجهود الحثيثة التي بذلها ديكو المدير الرياضي الجديد للنادي الكتالوني، وسفره خصيصًا إلى تركيا لحسم الصفقة.

وحسب التقرير، فإن ديكو نجح بالفعل في إغلاق الاتفاق مع فنربخشه، مع منح جولر حرية البقاء في النادي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم، وهو الأمر الذي كان فنربخشه يرغب فيه بالفعل.

إلا أن المفاجأة المدوية، كانت عندما عقد ديكو اجتماعًا مع أردا جولر وحاشيته، حيث أبلغوا مدير برشلونة الرياضي بعدم رغبة اللاعب الشاب بالاستمرار في تركيا، وأنهم تجاهلوا أي اتفاق بين برشلونة وفنربخشه، مما أدى إلى توتر الأجواء بين الطرفين.

التقرير تحدث عن شعور ديكو بوجود مشاكل عميقة، لكنه وعد بالبحث عن حل عبر إعارة أردا جولر إلى فريق خارج تركيا إذا أعطى اللاعب موافقته للتوقيع مع برشلونة، على الرغم من أنه غادر الاجتماع مع شعور بخسارة المعركة إذا دخل فريق آخر في الصفقة.

وهو ما حدث بالفعل حيث تمكن ريال مدريد من استغلال الوضع وأبرم الاتفاق مع جولر وفنربخشه في غضون 24 ساعة فقط، ليشعر ديكو بأنه تمت خيانته في تركيا ولم يتمكن من عكس الوضع قبل إتمام النادي الملكي للصفقة.