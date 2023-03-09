خيانة برشلونة؟ رد غامض من ميكيل أرتيتا على تدريب ريال مدريد

أرتيتا يعلق على التقارير التي ربطته بتدريب ريال مدريد في الموسم المقبل.

علق ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي على التقارير التي تحدثت عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه لقيادة الفريق الملكي بداية من الموسم المقبل.

إدارة ريال مدريد لا تشعر بالرضا عن أداء الفريق تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي منذ مطلع العام، خاصة بعد الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، والابتعاد بفارق تسع نقاط عن صدارة الدوري الإسباني.

وخرجت تقارير مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بإعجاب إدارة ريال مدريد بما يقدمه أرتيتا مع آرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ورغبة النادي الملكي في التحرك للتعاقد للتعاقد معه بنهاية الموسم.

أرتيتا رد على اهتمام ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة آرسنال أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي في ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

وقال أرتيتا: "المدربون واللاعبون لا يستطيعون التحكم فيما يكتب في وسائل الإعلام".

وأضاف: "ما يمكنني قوله هو أنني أركز بشكل كامل على ما أفعله هنا في آرسنال، وفخور وممتن للغاية لفعل ما أفعله في هذا الفريق، هذا كل شيء".

ويبدو أن أرتيتا لا يريد أن يربط نفسه في الوقت الحالي بتدريب ريال مدريد بأي صورة، بالنظر إلى كونه من أبناء أكاديمية "لا ماسيا" الخاصة بنادي برشلونة، على أمل أن تتاح له فرصة تدريب النادي الكتالوني في المستقبل.

يذكر أن آرسنال يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، مع بقاء 12 جولة حتى نهاية منافسات موسم 2022-23 من "البريمييرليج"، حيث يطمح الفريق اللندني لتحقيق أول لقب له في البطولة منذ 2004.