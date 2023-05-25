"خيانة النصر ولا يهمني تيسير الجاسم" .. حسين عبدالغني يفاجئ الأهلي بتصريحات غريبة

خرج حسين عبد الغني نجم الأهلي والنصر السابق، بتصريحات قوية وغريبة، يرد فيها على الاتهامات التي توجه له بشكل دائم، سواء كان لاعبًا أو بعد اعتزاله.
واتهم أحد متابعي برنامج "ملعب "SBC" حسين عبد الغني، أنه مادام بعيدًا عن الأهلي فالأهلي بخير، وأنه دائمًا ما يكون ضد تيسير الجاسم نائب رئيس النادي الحالي.
وقال عبد الغني: "أنا إنسان صريح ولا عليّ من أحد، مصلحة الأهلي تهمني فقط، ولا يهمني ماجد النفيعي ولا يعنيني تيسير الجاسم، وحبي للنادي دائمًا هو الأول بالنسبة لي".
وأضاف: "عندما كنت في نادي النصر، بعض الجماهير اتهمتني أنني كنت أرغب في أن يفوز الأهلي بلقب الدوري على حساب النصر".
واختتم عبد الغني تصريحاته قائلًا: "عندما كنت لاعبًا في صفوف العالمي، كنت أقول أنني محب للنادي الأهلي".
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