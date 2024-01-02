خيار واحد للخروج منه .. الاتحاد في مأزق كبير بسبب لويز فيليبي

المدافع الإيطالي انضم للعميد بداية الموسم الجاري

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يخضع أجانب الاتحاد جميعًا حاليًا إلى إعادة تقييم بعد الأداء والنتائج المخيبة للفريق في النصف الأول من الموسم الجاري، وأحدهم هو لويز فيليبي الذي وضع فريقه في مأزق كبير.

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بطل السعودي حظي بنصف موسم كارثي في 2023-2024، حيث يتواجد سابعًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق 25 نقطة ومباراة أقل عن الهلال في الصدارة، ولم ينجح في تخطي عقبة الأهلي المصري في الدور الثاني من كأس العالم للأندية وخسر أمامه 3-1.

صحيفة آس الإسبانية أوضحت أن الإدارة الاتحادية حسمت بالفعل ملف المدافع الإيطالي، إذ استقرت على التخلص منه خلال يناير الجاري لعدم الاقتناع بمردوده خلال الأشهر الماضية، لكن ذلك لن يكون سهلًا أبدًا.

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فيليبي سبق أن لعب مع ريال بيتيس في الموسم الجاري قبل الانضمام إلى الاتحاد، وذلك يمنع انتقاله إلى فريق جديد بخلاف الفريقين في يناير الجاري، حيث تمنع لوائح فيفا اللاعب من تمثيل أكثر من فريقين خلال موسم رياضي واحد.

آس أوضحت أن الخيار الوحيد الموجود أمام الاتحاد وفيليبي للخروج من هذا المأزق الكبير هو عودته إلى ريال بيتيس بالإعارة خلال السوق الشتوي الجاري، وأفادت أن ذلك الخيار مرحب به من الأطراف الثلاثة رغم نفي النادي الإسباني واللاعب وجود أي اتصالات بينهما حول الأمر.

الفريق الجداوي سيكون مضطرًا للتضحية ماليًا وقبول شروط بيتيس وفيليبي لتمرير الصفقة وإلا سيضطر للاحتفاظ باللاعب حتى نهاية الموسم الجاري ويعمل على تسويقه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

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