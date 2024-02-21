خيار مفاجئ .. لويس كاسترو يستقر على بديل سلطان الغنام أمام الفيحاء

النصر يُواجه الفيحاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

اختتم النصر مساء أمس استعداداته لمواجهة الفيحاء اليوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وهو اللقاء الذي يدخله الفريق منقوصًا من عدد من لاعبيه بسبب الإصابة والإيقاف.

الفريق العاصمي تخطى لقاء الذهاب بهدف نظيف سجله نجمه كريستيانو رونالدو مما يجعل المواجهة مفتوحة لجميع الخيارات في الإياب، وقد تحداه نجم الفيحاء، هنري أونيكورو، بالتأكيد على أن قدومهم للرياض لن يكون سوى للعودة بالفوز وبطاقة التأهل.

النصر يدخل المباراة منقوصًا من حارسي مرماه، نواف العقيدي للإيقاف وراغد النجار للإصابة، وكذلك جناحه عبد الرحمن غريب للإصابة، وظهيره الأيمن سلطان الغنام لنفس السبب.

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المدرب لويس كاسترو استقر على أجانبه الـ6 للمباراة وقد استبعد أندرسون تاليسكا لتفضيله ساديو ماني عليه، فيما أفادت صحيفة الرياضية السعودية أنه استقر على بديل الغنام في يمين الدفاع بعدما كان يُفاضل بين نواف بوشل وعلي لاجامي.

الصحيفة أوضحت أن كاسترو اختار لاجامي ليلعب بدلًا من الغنام، وذلك رغم أنه اعتاد اللعب في عمق الدفاع مؤخرًا فيما يُجيد بوشل اللعب في خانة الظهير الأيمن.

يُشار إلى أن الغنام تعرض لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية وسيغيب لمدة أسبوعين على الأقل، مما يعني غيابه عن مواجهة الشباب كذلك في دوري روشن السعودي.