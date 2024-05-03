لا مكان لليأس.. بايرن ميونخ ينتظر ريال مدريد للتفاوض مع إريك تين هاج

النادي البافاري يرفض الاستسلام

يرفض نادي بايرن ميونخ الألماني، الاستسلام في محاولاته من أجل التعاقد مع مدرب جديد، خلفًا للمدير الفني الحالي توماس توخيل.

بايرن سبق أن اتفق بشكل رسمي مع تاوخيل على عدم إكمال عقده الذي ينتهي في 2025، ليرحل عن النادي في يونيو المقبل، حيث يحاول النادي البافاري إيجاد بديله، وفشل حتى الآن في جلب أي من رالف رانجنيك، يوليان ناجلسمان وتشابي ألونسو.

صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت عن مفاجأة، تفيد بأن اسم إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، يعتبر من الخيارات المطروحة التي تناقشها إدارة بايرن بقوة خلال الأيام القليلة الماضية.

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الصفقة تبدو سهلة للغاية، لأنه من غير المتوقع تمسك يونايتد بالمدرب الهولندي، بسبب الانتقادات العنيفة الموجهة له والمطالب بإقالته بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، والفشل في حجز أحد المقاعد المؤهلة للبطولة الموسم القادم، لاحتلال الفريق المركز السادس بجدول الدوري الإنجليزي.

وقالت "بيلد" إن بايرن لا يريد التحدث مع أي مدرب بشكل رسمي عن طريق مديره الرياضي ماكس إيبرل، إلا بعد مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم الأربعاء القادم.

جدير بالذكر أن تين هاج يمتلك فرصة أخيرة للفوز ببطولة مع يونايتد، عندما يلتقي الفريق مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 25 مايو القادم.