خيار صادم لباريس سان جيرمان .. نيمار يختار النادي الذي سيعتزل بقميصه!

نيمار اختار بالفعل النادي الذي يرغب في الاعتزال بقميصه في ظل التقارير التي ربطته بالخروج من باريس سان جيرمان..

يعتزم البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الاستمرار في ملعب "حديقة الأمراء" رغم الشائعات العديدة التي تحدثت عن اقتراب رحيله.

صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن نيمار يعتزم البقاء في باريس سان جيرمان، على الرغم من الحديث عن العودة إلى برشلونة، أو الانتقال بصفقة قياسية إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي.

التقرير أشار إلى أن باريس سان جيرمان يحاول منذ فترة التخلص من نيمار، لكن مرة أخرى قد يكون الأمر معقدًا للغاية، بسبب إصابات البرازيلي المتكررة خاصة على مستوى الكاحل.

الأمر لا يتوقف عند سجل الإصابات المزعج، بل أن راتبه الهائل الذي يبلغ حوالي 36 مليون يورو سنويًا يلعب دورًا إضافيًا في صعوبة خروج نيمار من "حديقة الأمراء".

التقرير شدد على أن نيمار يرغب في مواصلة مسيرته مع باريس سان جيرمان، حيث يملك عقدًا يمتد حتى صيف 2027، والاعتزال في "حديقة الأمراء".

ويرغب نيمار في البقاء مع باريس سان جيرمان، ليس فقط لأسباب مالية، ولكن أيضًأ لمواصلة الفوز بالألقاب ومساعدة النادي على تحقيق حلم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن نيمار تعرض لإصابة جديدة أواخر فبراير الماضي، خضع على إثرها لعملية جراحية أنهت موسمه.