مع خيارين لإعادة الشراء.. ريال مدريد ما زال يراقب لاعبه الراحل

أنباء بعودته للدوري الإسباني..

يقترب رافا مارين لاعب نابولي من العودة إلى الدوري الإسباني مرة أخرى، لكن من بوابة فياريال هذه المرة.

وانضم مارين إلى نابولي قادمًا من ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 12 مليون يورو، لكنه لم يحصل على أي فرصة للمشاركة في الدوري الإيطالي، وخاض مباراتين فقط في الكأس.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد "لن يغفل عن رافا مارين، وما زال يراقبه عن كثب".

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وأضافت: "ريال مدريد يحتفظ بحق إعادة شرائه بخيارين، 25 مليون يورو في 2026 و35 مليون يورو في 2027".

وأوضحت: "ريال مدريد يستهدف أن يكتسب صاحب الـ22 عامًا مزيدًا من الخبرة، ويرى إعارته إلى فياريال خطوة إيجابية، تمامًا كما رأى في السابق نابولي كوجهة مُرضية".

يشار إلى أن رافا مارين جرى تصعيده للفريق الأول بريال مدريد في صيف 2023، قبل أن يخرج على سبيل الإعارة لمدة موسم في ألافيس (خاض 35 مباراة بمختلف المسابقات)، ومنه إلى نابولي.