خوليت: فان دايك لن يفوز بالكرة الذهبية أبدًا

رود خوليت متشائم بشأن فوز فان دايك بالكرة الذهبية

قال أسطورة كرة القدم الهولندية رود خوليت إن مواطنه فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول لن يفوز بالكرة الذهبية أبدًا رغم كل ما يقدمه.

وكان فان دايك قد حل في المركز الثاني على مستوى ترتيب أفضل لاعب في العالم العام الماضي خلف ليونيل ميسي، سواء على مستوى اختيارات فرانس فوتبول أو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وحول ذلك، قال رود خوليت إن فوز فيرجيل فان دايك بالكرة الذهبية سيظل أمرًا مستبعدًا لأن الجوائز الكبرى على مستوى العالم تذهب دائمًا للمهاجمين.

وأضاف: "الجميع يغفل المدافعين في الاختيارات، وذلك سيظل مستمرًا فيما يتعلق بالتصويت مستقبلًا، وهذا ما سيجعل اللاعبين في مركز فان دايك يبقون على الهامش دائمًا"

وتابع: "رغم ذلك لا يمكن القول إن ميسي لا يستحق التتويج بها، ولكن إذا كان هناك إمكانية لإعطاء الجائزة لمدافع فإنها كانت العام الماضي"

وأردف: "نعم خالف فابيو كانافارو ذلك في 2006 وحصل على الكرة الذهبية، ولكن مقابل ما حدث معه فقد تم التغاضي ن العديد من المدافعين الذين يستحقون التتويج"

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يذكر أن فان دايك قد قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما قدم موسمًا رائعًا على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.