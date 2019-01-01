خوليت: دي يونج يذكرني بزيدان ولا أحد يقاوم ريال مدريد

رود خوليت يؤكد على رغبته في استمرار النجم البلجيكي إيدن هازارد في صفوف تشيلسي لكنه يؤكد أن رفض ريال مدريد يعد صعبًا للغاية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب رود خوليت نجم فريق تشيلسي المعتزل عن أمله في بقاء اللاعب البلجيكي إيدن هازارد في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل وألا يرحل لريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خوليت لجول.كوم أثناء تواجده في زيارة لشبكة قنوات بي ان سبورتس وأكد خلالها أن بقاء هازارد سيكون صعبًا للغاية، حيث أن ريال مدريد يكون من الصعب غض النظر عن عروضه.

ديربي إنجليزي لندني بنكهة أوروبية 🔝



آرسنال 🆚 تشيلسي



🏆 نهائي الدوري الأوروبي pic.twitter.com/nzT1det9Sk — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ مايو ٢٠١٩

وقال خوليت: "أتمنى أن يبقى، لكن لا أحد يمكنه مقاومة ريال مدريد، هو النادي الأكبر في العالم وعندما يأتي لك من أجل ضمك تكون الأمور صعبة للغاية".

وأضاف عن دي يونج: "هو لاعب يمكنه أن يقوم بكل شيء بأقصى درجاته، ويجعل الأمور أسهل بالنسبة لمن حوله من اللاعبين ولا يفقد الكرة بسهولة".

هازارد يعلق على إمكانية رحيله عن تشيلسي

واكمل: "لو أردنا أن نقارنه بأحد فهو مثل زين الدين زيدان، أنا معجب بطريقة لعبه، كما أنه صغير في السن وتطور بشكل كبير خلال عامين فقط رفقة أياكس".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد رجحت انتقال هازارد لريال مدريد خلال الصيف المقبل، لكن إيقاف تشيلسي عن الانتقالات قد يعرقل الصفقة.