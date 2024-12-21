خوليان ألفاريز: تجربتي مع ريال مدريد لها قيمة كبيرة ولست نادمًا على رفضهم!

المهاجم الأرجنتيني يشعر بالرضا الكامل عن مسيرته

أبدى المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد، رأيه في قراره بالبقاء في الأرجنتين ورفضه الانتقال إلى ريال مدريد عندما كان صغيرًا.

نجم مانشستر سيتي السابق أتيحت له فرصة الخضوع للاختبار في ريال، في سن الحادية عشر، ورغم محاولة النادي لإقناعه بالانضمام للفريق، إلا أنه قرر الاستمرار في الأرجنتين ومواصلة بناء مسيرته الكروية هناك.

وقال ألفاريز في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية عن مدى رضاه عن هذا القرار:"لا أعلم، لكن يمكنني القول إنني راضٍ جدًا عما حققته وما أفعله، ورغم أن المرء دائمًا لا يشعر بالرضا الكامل ويرغب في المزيد بشكل مستمر، إلا أنني أعتقد أن كل شيء يحدث لسبب".

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وأضاف:"إذا حدث الأمر بهذه الطريقة، فذلك لأنه كان مقدرًا له الحدوث، حيث قمت بإضافة تجربة أخرى إلى حياتي، هذه أشياء لن أنساها، لا هذا الاختبار أو غيره من الاختبارات التي خضتها مع أندية أخرى، وكذلك ما عشته حتى بلغت الخامسة أو السادسة عشر تقريبًا، كل هذه الأمور تجعلك تنمو كشخص وكلاعب، لذلك كل تجربة مررت بها في حياتي لها قيمة كبيرة".

وكان صاحب الـ24 سنة قد أنهى رحلته مع مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وانضم إلى أتلتيكو مدريد في صفقة وصلت قيمتها 75 مليون يورو، قد تصل إلى 95 مليونًا بالإضافات.

جدير بالذكر أن ألفاريز الذي يستعد لخوض مواجهة صعبة مع أتلتيكو ضد برشلونة، اليوم، السبت، في الدوري الإسباني، قد نجح في تسجيل 12 هدفًا وصنع هدفين في 25 مباراة منذ انتقاله إلى النادي المدريدي خلال هذا الموسم.