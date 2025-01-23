فيديو | "إنه كاذب" .. خوليان ألفاريز يُحرج زميله على الهواء مباشرة

المهاجم يرفض حديث زميله عنه!

تسبب خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد في موقف محرج لزميله خوسيه ماريا خيمينيز، وذلك خلال إجراء الأخير مقابلة صحفية عقب الفوز على باير ليفركوزن مساء الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وصيف جدول ترتيب الدوري الإسباني أنعش حظوظه في التأهل مباشرة إلى دور الـ16 من دوري الأبطال بالفوز على بطل ألمانيا 2-1 في مدريد، وقد سجل نجمه الأرجنتيني هدفي الفوز الثمين.

خيمينيز أشاد كثيرًا بمهاجم مانشستر سيتي السابق خلال حديثه عقب اللقاء، مؤكدًا أنه يُضحي لأجل الفريق وواصفًا إياه بالمثل للجميع، وخلال حديثه فاجأه ألفاريز باقتحام المقابلة والقول ضاحكًا "إنه كاذب".

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خيمينيز واصل الإشادة بزميله بعد ذلك الموقف الطريف، الذي فجر ضحكات الصحفيين، مؤكدًا أنه يتمتع بتواضع كبير.

يُشار إلى أن أتلتيكو مدريد يتواجد خامسًا في جدول ترتيب مرحلة الدوري من البطولة القارية برصيد 15 نقطة، وحال حقق الفوز في مباراة الجولة الثامنة والأخيرة على ريد بول سالزبورج في النمسا سيضمن تأهله مباشرة إلى دور الـ16 بغض النظر عن بقية النتائج.