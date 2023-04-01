خوفًا من لعنة كريستيانو رونالدو.. فينيسيوس يرفض طلب ريال مدريد

نجم ريال مدريد يرفض ارتداء قميص رونالدو!

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد قد اقترح فكرة على فينيسيوس جونيور للموسم المقبل ورفضها اللاعب.

وكان ريال مدريد يرغب في ارتداء فينيسيوس قميص رقم 7 مثل أساطير النادي الملكي راؤول وبوتراغينيو وخوانيتو وكريستيانو رونالدو في الماضي.

ووفقًا لشبكة "ESPN Brasil" اقترح ريال مدريد هذا الرقم على فينيسيوس لارتدائه الموسم القادم ورفض اللاعب هذه الفكرة.

وأكدت الشبكة أن اللاعب لا يريد تحمل مسؤولية ارتداء الرقم 7 على ظهره وقد أبلغ النادي أن رغبته بعد حصوله على الرقم 28 والرقم 20 حاليًا هو ارتداء الرقم 11 الذي يرتديه حاليًا أسينسيو.

وبعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد أصبح الرقم 7 ملكًا لماريانو دياز وإيدن هازارد وكلاهما فشل في الارتقاء إلى مستوى النجم البرتغالي.