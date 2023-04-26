خوفًا من "المشجعين المزيفين" .. الهلال يفاجئ جماهيره قبل نهائي أوراوا

الرياض تستضيف ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا في 29 من أبريل الجاري

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لن تترك إدارة الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل أي فرصة لإفساد نهائي دوري أبطال آسيا على جماهيرها، إذ اتخذت قرارًا صارمًا.

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الزعيم يستضيف أوراوا ريدز الياباني في الذهاب في 29 من أبريل الجاري، على أن يقام الإياب في سايتاما في السادس من مايو المقبل.

وحذر سلطان آل الشيخ؛ عضو مجلس إدارة الهلال، جماهيره من التعامل مع أي منصة تطرح تذاكر لقاء الذهاب، مشددًا على أن منصة "بلو ستور" هي وحدها المنوطة بطرح التذاكر وبيعها، بجانب تأكيده أنها محصورة على المشتري الأول فقط ولا يجوز إعادة بيعها.

وأعلن عضو إدارة الزعيم بشكل رسمي رصد كافة التذاكر التي تم عرضها بطريقة مخالفة، لإلغائها وإعادة طرحها للبيع من جديد، موضحًا أن النادي لا يتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص يتم إلغاء تذكرته بعد حصوله عليها بطريقة مخالفة.

وتأتي هذه الخطوة لإتاحة الفرصة للجمهور الذي يرغب حقيقة في حضور المباراة ومساندة الفريق، خوفًا من "الجمهور المزيف" الذي يترك المدرجات فارغة.

جدير بالذكر أن الهلال واجه أوراوا في النهائي القاري مرتين، عامي 2017 و2019م، وتوج الفريق الياباني بطلًا في المرة الأولى وانتقم الزعيم في الثانية.

Shahid