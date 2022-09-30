خوفًا من الإغراءات .. الاتحاد يتحرك للحفاظ على العبود

الاتحاد يرغب في الاحتفاظ بخدمات الجناح المتميز

بدأ إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في التحرك من أجل الحفاظ على عبد الرحمن العبود نجم الفريق، بعد أن أصبح قريبًا من الدخول في الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع مع أي فريقه آخر.

الاتحاد يتحرك للحفاظ على العبود

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد تريد تمديد عقد عبد الرحمن العبود، قبل دخوله الفترة الحرة خلال شهر يناير القادم.

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Shahid Shahid

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتحاد تريد منح العبود المزيد من الاستقرار، من أجل تقديم كل ما لديه مع الفريق خلال الفترة القادمة رفقة العميد.

الاتحاد يريد الحفاظ على العبود، خاصة وأنه أحد العناصر المميزة التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي نونو سانتو، وتثق فيه الإدارة والجماهير.

ومن المقرر أن تضح الصورة بشكل كامل خلال 90 يومًا، وذلك قبل دخول اللاعب الفترة الحرة، التي يحق له من خلالها التوقيع لفريق آخر.

العبود يستعد مع الاتحاد لكلاسيكو النصر

ويستعد فريق نادي الاتحاد، للحلول ضيفًا على النصر، في مباراة الكلاسيكو مساء غدٍ الأحد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مرسول بارك الخاص بنادي النصر، بالعاصمة السعودية الرياض.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث بترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 10 نقاط، بينما يأتي النصر في المركز الرابع برصيد 9 نقاط فقط.

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