خوفاً على صوتها .. أديل تمتنع عن مساندة إنجلترا في كأس العالم!

المطربة الإنجليزية الشهيرة مشجعة قوية للأسود الثلاثة

كشفت تقارير في إنجلترا عن الأسباب وراء امتناع المطربة البريطانية الشهيرة أديل من مساندة إنجلترا في كأس العالم قطر 2022.

وتعرضت المطربة الشهيرة لأزمة صحية في 2011 أثرت على أحبالها الصوتية، وعلى إثرها خضعت لجراحة معقدة لعلاجها.

وبحسب "صن"، أمر الأطباء أديل بعدم مشاهدة مباريات إنجلترا بسبب الحماس الكبير الذي يصيبها أثناء مشاهدة المباريات.

ويخشى الأطباء من أن تفاعل المغنية مع اللقاءات الخاصة ببلادها قد يؤدي إلى صراخها ويؤثر على أحبالها الصوتية بشكل يؤذيها.

وتلعب إنجلترا مساء الجمعة المقبلة مباراة مرتقبة ضد فرنسا لحساب منافسات ربع نهائي المونديال عقب تخطي عقبة السنغال بثلاثية نظيفة.