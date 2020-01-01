خوزيه يختار أفضل برازيلي في السعودية ويكشف سر الضربات الحرة

خوزيه الأكثر تسجيلًا للركلات الحرة في الدوري السعودي للمحترفين

تحدث إلتون خوزيه لاعب الوحدة السعودية، عن سبب إجادته لتنفيذ الركلات الحرة أثناء تواجده في الدوري السعودي للمحترفين.

خوزيه أصبح الأكثر تسجيلا من ركلات ثابتة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن قدم نموذجًا في تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وقال خوزيه في تصريحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا أقوم بالتدريب كل يوم على الركلات الحرة، هذه أهم نقطة لإتقانها وأن تكون لديك الجودة".

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وأضاف: "أجمل هدف لي في الدوري السعودي للمحترفين كان في مرمى الأهلي عام 2013، في المباراة التي أقيمت على ملعب الشرائع".

وتابع خوزيه : "أفضل برازيلي من وجهة نظري في الدوري السعودي هو كارلوس إدواردو، ولكن جميع المحترفين البرازيلين في الفترة الأخيرة جيدين".

وأردف لاعب الوحدة: "البرازيل تمتلك الكثير من اللاعبين الجيدين ولكن المنافسة ستكون شديدة من المنتخبات الأخرى في كأس العالم المقبل ولكنني أعتقد أن البرازيل من الصعب تحقق اللقب".