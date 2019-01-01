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خوان ماتا يحتفل بمرور 5 سنوات له بقميص مانشستر يونايتد

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ماتا يحتفل عبر تويتر بمرور خمس سنوات على تعاقد مانشستر يونايتد معه

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أكمل اليوم النجم الدولي الإسباني خوان ماتا 5 أعوام كاملة بقميص مانشستر يونايتد، وذلك منذ انضمامه إلى صفوف النادي شتاءً لعام 2014.

وكان خوان ماتا قد لعب في إنجلترا بقميص تشيلسي، وكان أحد أبرز نجوم البلوز في هذه الفترة حيث ارتدى القميص رقم 10 لفترة من مسيرته.

ومع تولي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قيادة تشيلسي قبل بداية موسم 2014، تهمشت أدوار ماتا على الفريق مما دفعه للرحيل في يناير.

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وانضم حينها إلى مانشستر يونايتد بناء على توصية من المدرب السابق للشياطين الحمر ديفيد مويس، وقدم نصف موسم جيد في أولدترافورد.

وبلغت صفقة انتقال ماتا إلى مانشستر يونايتد حوالي 45 مليون يورو، في رقم كان يمثل أحد أغلى تعاقدات مانشستر يونايتد على الإطلاق حينها.

ويأتي ذلك بمناسبة احتفال ماتا بمرور خمس سنوات على انتقاله إلى مانشستر يونايتد اليوم، بعدما عادت الحياة مرة أخرى للشياطين الحمر مع سولشار.  

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