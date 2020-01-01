خوانفران: نيمار مستفز لكل من يدافع أمامه

يبدو أن الجميع يجمع على ذلك

قال نجم أتلتيكو مدريد السابق خوانفران توريس إن النجم البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان الحالي نيمار مستفز لأي لاعب يدافع أمامه أو يكلف بمراقبته.

والتقى الثنائي لسنوات لعب فيها نيمار بقميص برشلونة وتواجد فيها خوانفران بقميص الروخيبلانكوس وجمعت بينهما العديد من المباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

وحول ذلك، قال خوانفران متذكرًا الأيام التي جمعت بينهما كخصمين: "نيمار؟ من الصعب مواجهته لأن أسلوبه في اللعب يستفز من يراقبه أو يلعب أمامه"

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وأضاف: "من الصعب مقابلته في الملعب، عندما واجهته كان أكثر من الآن، عندما كان أصغر كان أقل خبرة، اليوم هو أكثر نضجًا ورزانة"

وتابع: "لقد خضت العديد من المشاجرات معه، لكن على الرغم من ذلك لا توجد مشكلة بيني وبينه فيما يخص الحديث عن العلاقة خارج الملعب"

وأردف: "أتمنى له الأفضل وللمنتخب البرازيلي، من الصعب للغاية اللعب ضده لأن أسلوبه في اللعب يستفز من يدافع أمامه، ولكنه لم يخلق لي متاعب أكثر من غيره"

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يذكر أن النجم الإسباني ولاعب أتلتيكو مدريد السابق يخوض اليوم تجربة جديدة في ساو باولو البرازيلي بعيدًا عن أجواء كرة القدم الأوروبية التي قضى فيها أغلب مسيرته.