النتائج المباشرة
الدوري الإسباني الدرجة الأولى

خوانفران: أتمنى العودة قريبًا لأتلتيكو مدريد

آخر تحديث
التعليقات()
LaLiga.es
تعرف على تصريحات خوانفران في مؤتمر وداعه أتلتيكو مدريد

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد خوانفران، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، رغبته العودة في المستقبل إلى الروخي بلانكوس بعد سنوات قضاها مع الفريق العاصمي.

جاء ذلك في مؤتمر وداع اللاعب الذي لم يجدد عقده مع أتلتيكو مدريد ليرحل بالمجان دون الكشف عن وجهته.

وقال خوانفران: "أشكر الجميع للحضور هنا، بالنسبة لي أتلتيكو هو بيتي وفي المستقبل سوف أعود وأحول مساعدة الفريق بكل ما لدي من قوة. لقد كانت سنوات لا تنسى".

اختيارات المحررين

وتابع: "أود أن أشكر دييجو جودين وأنطوان جريزمان وجابي وغيرهم من اللاعبين الذين ساعدوا أتلتيكو مدريد على تحقيق العديد من النجاحات وأصبحنا بين الفرق القوية في إسبانيا".

صاحب الـ 34 عامًا اعترف أنّه لم يكن يفضل القيام بالمهام الدفاعية في بداية مسيرته الكروية ولكنّه تعلم ذلك في الروخي بلانكوس.

واختتم:"لقد قضيت فترات رائعة هنا واحتفلنا سويًا بالعديد من البطولات وسوف افتقد هذا الأمر كثيرًا. فخور بأنني لعبت لأتلتيكو والجميع سيبقى في قلبي".

وكان أتلتيكو مدريد قد ودّع جودين منذ أيام مع اقترابه من التوقيع لصالح إنتر الإيطالي.

إغلاق