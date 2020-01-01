خواكين يسخر من الحجر الصحي لراموس: قبلني بضعة مرات

تصريحات ساخرة من قائد ريال بيتيس تجاه راموس

سخر خواكين، قائد ريال بيتيس، من مدافع ريال مدريد، سيرخيو راموس، على خلفية وضع جميع طاقم العمل في النادي الملكي بالحجر الصحي بسبب كورونا.

ريال مدريد أوقف التدريبات بالأمس، الخميس، وتقرر وضع اللاعبين في الحجر الصحي بعد تأكد إصابة لاعب للسلة بفيروس كورونا.

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وبسؤال خواكين عن الأمر من برنامج "كواترو" الإسباني، أجاب ساخرًا: "راموس قبلني مرتين أو ثلاثة بعد المباراة. إنّه أمر مقلق".

وتابع: "لم نقم بأي إجراءات استثنائية في بيتيس بسبب كورونا، اليوم، الجمعة، تدربنا بصورة طبيعية ولم يتحدث أحد عن الخضوع لفحص طبي ولا نعرف ما الذي سيحدث".

واختتم: "نحن مع قرار الاتحاد الإسباني بتأجيل الليجا لفترة لأنه يجب اتخاذ كل الحيطة والحذر في التعامل مع فيروس كورونا، الصحة العامة أهم بكثير من أي شيء آخر".

وكان الاتحاد الإسباني قد قرر تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيك بلباو وريال سوسيداد حتى يوم 30 مايو المقبل بهدف أن يكون بحضور جماهيري.

وطلب رئيس الاتحاد الإسباني، لويس روبياليس، من باقي أندية الليجا إيقاف التدريبات على الأقل لمدة أسبوعين بعد برشلونة وريال مدريد وإسبانيول.