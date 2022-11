خمور وأطعمة .. الجماهير تنفق 270 مليونًا على مواجهة ويلز وإنجلترا!

مواجهة منتظرة بين إنجلترا وويلز في بطولة كأس العالم قطر 2022، ستحسم موقف المتأهلين من المجموعة الثانية إلى دور الـ16 من المونديال.

اللقاء يعتبر بمثابة الديربي البريطاني بين الفريقين، لذلك قررت الجماهير البريطانية الاستعداد له على طريقتها الخاصة، بإنفاق ما يصل إلى 270 مليون جنيه استرليني.

صحيفة "ديلي ستار" أكدت أن الحانات والمطاعم ستشهد تجمع حوالي 4 ملايين معجب، اليوم، الثلاثاء، من أجل مشاهدة المباراة معًا والاستمتاع بأجواء كأس العالم.

وأوضحت أن متوسط الخمور التي من المتوقع لهذه الجماهير تناولها بالمباراة يصل إلى 12 مليون كوب بيرة من الحجم الكبير، لتقوم بضخ 43 مليون جنيه استرليني بخزائن القائمين على هذه الصناعة المتعثرة حاليًا في البلاد.

وفي سياق متصل سيشاهد 12.9 مليون مشجع آخر المباراة من المنزل، لتصل قيمة إنفاقهم إلى 141 مليون جنيه استرليني على المشروبات الكحولية والطعام المطبوخ أو الوجبات الجاهزة.

وكشف تقرير الإنفاق الخاص بكأس العالم الصادر عن موقع "VoucherCodes.co.uk" أن المشجعين سينفقون 50 مليون جنيه استرليني لترقية أجهزة الكهرباء والتلفزيون قبل المباراة، بينما تم إنفاق 27 مليونًا على الملابس الرياضية، و7.6 مليون استرليني على أشياء أخرى بما في ذلك الهدايا التذكارية.

