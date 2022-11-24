خمور في كاميرا .. خدعة مكسيكية تفشل في خداع الأمن القطري

طريقة أخرى مبتكرة ولكنها لم تنجح

الأمور كانت واضحة قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن منع الخمور من دخول الملاعب خلال المسابقة.

ومع ذلك لم تتوقف المحاولات من الجماهير الحاضرة، لإدخال الخمور إلى ملاعب قطر بطريقة أو بأخرى، وكانت المحاولة الأولى عن طريق زجاجات المياة الغازية الفارغة وبعض المنتجات المختلفة.

وهذه المرة قررت جماهير المنتخب المكسيكي، إدخال المشروبات الكحولية إلى الملعب من خلال كاميرا للتصوير، في واحدة من أحدث الطرق المبتكرة لخداع رجال الأمن القطريين.

وانتشر مقطع فيديو على موقع "تويتر" يبرز هذه الواقعة التي شهدت قيام أحد رجال الأمن في قطر بإحباط هذه المحاولة لإدخال الخمور في الملعب، وسط حالة من الحسرة للمشجع المكسيكي صاحب هذه الفكرة.

رجل أمن قطري يحبط محاولة لإدخال خمور إلى الاستاد pic.twitter.com/gWanhcjFfK — ترند (@trendnetwork_kw) November 23, 2022

جدير بالذكر أن المكسيك تلعب في المجموعة الثالثة بكأس العالم في قطر، وتعادلت في مباراتها الأولى ضد بولندا من دون أهداف، وتستعد للعب ضد الأرجنتين والسعودية طمحًا في عبور دور المجموعات.