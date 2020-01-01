خماسي برشلونة وريال مدريد مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

الأزمة في برشلونة أكبر من ريال مدريد فيما يتعلق بالغائبين عن الكلاسيكو

يواجه ناديا برشلونة وريال مدريد خطورة خسارة عدد من أبرز لاعبيه في لقاء الكلاسيكو حال تحصلوا على بطاقات صفراء في المباريات المتبقية.

برشلونة لديه مواجهة واحدة أمام إيبار قبل خوض الكلاسيكو بينما يلعب ريال مدريد ضد سيلتا فيجو ثم ليفانتي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أنّ برشلونة قد يفقد خدمات كليمون لونجيليه وصامويل أومتيتي في الكلاسيكو، إذ يمتلك الثنائي 4 بطاقات صفراء.

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وفي حال تحصل أحدهما أو كلاهما على بطاقة صفراء ضد إيبار فلن يتواجدا في الكلاسيكو.

ورغم أنّ لونجليه تعرض للبطاقة الحمراء أمام ريال بيتيس لكن هذا لا يمحي سجله من الإنذارات، بينما ضمن جيرارد بيكيه خوض الكلاسيكو بعد الغياب عن لقاء ريال بيتيس بسبب الإيقاف.

أما بالنسبة لريال مدريد، فإن فيرلاند ميندي هو الأكثر تهديدًا بامتلاكه 4 بطاقات، أما لوكا مودريتش وناتشو فيرنانديز فكل منهما لديه 3 بطاقات.

جدير بالذكر أنّ بيكيه هو أكثر من تحصل على بطاقات صفراء بين برشلونة وريال مدريد في الليجا حتى الآن بواقع 10 مرات وهو أسوأ من سجله خلال الموسم الماضي بالكامل.